تحييد مجموعة مسلحة هاجمت حاجزا للجيش السوري بريف درعا

العالم-سوريا

واضاف المصدر: “أن عناصر حاجز تابع للجيش في المنطقة، تمكنوا من القضاء على جميع أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة، دون وقوع أي إصابات بين عناصره”.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية، أن “عملية القضاء على أفراد المجموعة الإرهابية، جاءت بعد رصد دقيق لمخطط هؤلاء الإرهابيين، ليتم بعدها إفساح المجال أمامهم للتقدم باتجاه الحاجز، لجرهم إلى (منطقة قتل)، في الوقت الذي كان فيه عناصر الحاجز على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المجموعة المهاجمة”.

وأكّد المصدر العسكري أن “الإرهابيّين الذي هاجموا الحاجز وتم القضاء عليهم، يعدون من أخطر الإرهابيين بريف درعا الشرقي، وهم متورطون بسلسلة من عمليات الاغتيال والتفجيرات في المنطقة”.

ولفت المصدر إلى أن “قائد الفيلق الأول، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا، أثنى على بطولة عناصر الحاجز وقام بتكريمهم تقديراً لبطولتهم وتعاملهم الدقيق والسريع مع الإرهابيين المهاجمين”.