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روسيا: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقة في أفغانستان 

روسيا: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقة في أفغانستان 
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الأمريكي ترك وراءه كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

العالم - أفغانستان

وقال لقناة "سولوفيوف لايف": "تركوا كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة كمنظومات الدفاع الجوي والمضادة للدبابات".

وأضاف: "بين الأسلحة عالية الدقة التي خلفها الجيش الأمريكي، أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وأخرى موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات".

وتابع: "وزارة الدفاع الروسية تعكف حاليا على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات في أفغانستان".

وأشار وزير الدفاع الروسي في وقت سابق إلى أن "طالبان استولت على المئات من قذائف المدفعية والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات" في أفغانستان.

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روسيا: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقة في أفغانستان 

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