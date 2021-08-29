شاهد.. اعلان انتهاء المخاصمة في جنوب السودان

العالم - افريقيا

رئيس جنوب السودان سلفا كير يبرم اتفاقا مع خصمه السابق رياك مشار ويمهد بذلك لدمج قواتهما المسلحة، ويحمل الإعلان أملا أن تؤدي عملية السلام الهشة الى إنهاء سنوات من الاضطرابات وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهو عنصر رئيسي في اتفاق الهدنة لعام الفين وثمانية عشر.

وأفاد مسؤول حكومي أن الزعيمين توصلا الى اتفاق لتقاسم السلطة والسيطرة على قيادة الأمن القومي في البلاد.

وتوصل الاتفاق، بحسب مسؤول حكومي، الى مقاربة تقضي بأن يتشارك الطرفان بنسبة ستين بالمئة لقوات سلفا كير مقابل أربعين بالمئة لمشار، مع حصول حزب كير على حصة الغالبية والباقي مقسم بين مشار ومجموعة من المعارضة. وأشار الى أن الاتفاق يساعد في إنشاء قطاع أمني يكون موحدا ومخصصا لشعب جنوب السودان وليس لحزب أو جماعة سياسية.

وسيفتح الاتفاق الباب أمام قوات كير ومشار المتنافسة للاندماج في جيش واحد، وهو ضمان مهم لمنع أي نزاع في المستقبل ويمكن أن يساعد أيضا في تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة عن القانون في البلاد. وقد أنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة لعام الفين وثمانية عشر، نزاعا عسكريا أودى بنحو اربعمئة ألف شخص. وأعلن خصوم لمشار داخل حزبه، في وقت سابق من هذا الشهر، الاطاحة به كزعيم، لكن الموالين لمشار وصفوا ذلك بـ"الانقلاب الفاشل"، ما أثار مخاوف بشأن عملية السلام. وقال مشار إن هذه المشاحنات ترمي الى عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة.