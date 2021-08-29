شاهد.. امريكا تتصدر قائمة الوفيات بفيروس كورونا

العالم - الأميرکيتان

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات، الذي بلغ اكثر من ستمئة الف حالة، وقارب إجمالي الإصابات فيها ثمانية وثلاثين مليونا تلتها البرازيل في المرتبة الثانية حيث تجاوز عدد الوفيات خمسمئة وسبعين الف حالة فيما اجمالي الاصابات بلغ اكثر من عشرين مليونا.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بعدما وصل إجمالي الوفيات الى ثلاثمئة وخمسة وثلاثين الفا وإجمالي الإصابات الى اكثر من اثنين وثلاثين مليونا وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة حيث تجاوز فيها عدد الوفيات مئتين وخمسين الف حالة واجمالي الاصابات ثلاثة ملايين.

وفي القارة العجوز خرجت عدة تظاهرات كان اضخمها في فرنسا حيث شدت عدة مدن ابرزها العاصمة باريس احتجاجات شعبية للاسبوع الثالث على التوالي رفضا للشهادات الصحية التي فرضتها الحكومة.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام المدرسة العسكرية في باريس، تلبية لدعوة زعيم حزب الوطنيين السياسي فلوريان فيليبو. وتقول السلطات الصحية إن الوباء تسبب بوفاة أكثر من مئة واربعة عشر الف شخص.

أما في ألمانيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الاصابات فقد تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة برلين ضد إقرار الاجراءات المرتبطة بفيروس كورونا، رغم الحظر المفروض على العديد من التجمعات. وقد حظرت الشرطة تسع مظاهرات مقررة يوم السبت، بما فيها تلك التي كانت ستنظمها حركة معارضة للإغلاق، حيث قضت إحدى المحاكم لصالح تنظيم تظاهرة واحدة يشارك فيها خمسمئة شخص، خلال يومي السبت والأحد. وقد تمركز ألفان من عناصر الشرطة حول المدينة لمجابهة المشاركين في المظاهرة رغم الحظر.