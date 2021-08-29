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شاهد.. الصين تبني مدينة عائمة في الفضاء مجاورة للأرض قريباً

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالات عن بدء الصين العمل على تنفيذ مشروع وطني هائل جدا لبناء محطة فضائية هي الأكبر من نوعها في العالم، قد تمتد لأكثر من عدة أميال، فيما يشبه المدينة العائمة لكن في فراغ الفضاء الواسع المجاور للأرض.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وبحسب موقع “South China Morning Post” تتطلع الصين بشكل جدي للبدء بعملية بناء “مركبة فضائية كبيرة جدا” تمتد لأميال في مهمة مأهولة خصص لها بشكل أولي مبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي.

وبحسب المصادر، أشارت وزارة العلوم والتكنولوجيا، وهي الجهة الممولة للمشروع الضخم، أن العمل على المشروع سيستغرق حوالي 5 سنوات من البناء في عملية إنشاء أكبر مركبة فضاء في العالم تعمل على المساعدة في الاستكشاف والبقاء في مدار الأجل طويل جدا.

ويقوم العلماء بدراسة الأساليب التي من الممكن أن تخفف من أوزان المواد المستخدمة لتقليل عمليات النقل الفضائية وتكاليف البناء.

مدينة فضائية يتم تجميعها على مدار الأرض

استدعت الصين مجموعة كبيرة من العلماء لبدء العمل على تنفيذ ودراسة المشروع الجديد، حيث توسع الحكومة الصينية خططها لاستكشاف الفضاء في المستقبل مع التركيز على البعثات المأهولة طويلة الأجل.

ونوهت المصادر إلى أن عملية بناء هذه المركبة الهائلة ستتم في الفضاء، من خلال تجميع الأجزاء عبر رحلات مكوكية بين قواعد صينية في الأرض وبين مركز المشروع ونواته الأولى في الفضاء.

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