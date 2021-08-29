200 مليون دولار لدعم لاجئين بالأردن

العالم - الاردن

وبحسب وكالة "عمون" للأنباء فإن القيمة المستلمة تمثل ما نسبته 49% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 17 أغسطس الحالي، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51%، كما أن التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن، لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ولفتت المفوضية، في تقرير نقلته "عمون" إلى أن الوضع الوبائي حول كورونا في الأردن في تحسن مستمر، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل.

وأضافت أنه جرى "تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 يونيو الحالي".

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757,714 لاجئا، منهم 669,497 سوريا، 66,670 عراقيين، 13,393 يمنيا، 6,009 سودانيين، 696 صوماليا، و1,449 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عقد في شهر مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار، بحسب "عمون".