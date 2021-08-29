شراء اسلحة تركية.. هذا ما كشفه وزير الدفاع العراقي

العالم-العراق

جاء ذلك خلال لقاء أجراه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع قناة “الشرقية” العراقية المحلية، مساء يوم الجمعة الماضي.

وأشار الوزير العراقي إلى أن “العراق طلب من تركيا تحضير عروض وعقود لحيازة طائرات (بيرقدار تي بي 2) و مروحيات (أتاك 1) وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار”.

وقال عناد “وجهت لي دعوة لزيارة معرض الصناعات الدفاعية IDEF21 في إسطنبول، وجرى التفاهم حول شراء طائرات مسيرة من نوع (بيرقدار)”.

وأوضح أنه التقى بنظيره التركي خلوصي آكار على هامش المؤتمر، وطلب منه أن “تحضر تركيا عرضا من أجل طائرات (بيرقدار تي بي 2)، و12 مروحية من طراز (أتاك 1) و6 أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار”.

ولفت إلى أن “مسيرات (بيرقدار) التركية دقيقة جدا ومتطورة وحققت نجاحات كبيرة في العديد من الدول مثل سوريا وأذربيجان وليبيا”.

وأوضح أن “المسيرات تمتلك فعالية ليلية خاصة في إطار مواجهة (داعش) الإرهابي”، موضحا أن “الجيش العراقي يفتقد لهذه الميزة”.

وأضاف عناد أن “العروض ستصل للعراق، الثلاثاء القادم، وسيتم النظر بها”.

وفي 19 آب/أغسطس 2021، التقى آكار وعناد على هامش المعرض الدولي الخامس عشر للصناعات الدفاعية “IDEF’21″، الذي أقيم في إسطنبول.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن “آكار وعناد، تناولا خلال اللقاء المسائل الدفاعية والأمنية والتعاون الثنائي والإقليمي في الصناعات الدفاعية”.

وشدد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين تركيا والعراق، حسب البيان ذاته.

وأشار آكار إلى أن “التهديد المشترك لتركيا والعراق من قِبل تنظيم PKK الإرهابي”، مؤكدا أن “تركيا تحترم وحدة أراضي دول الجوار”.

وأكد “تصميم وإصرار القوات المسلحة التركية على مكافحة الإرهاب لضمان أمن حدودها ومواطنيها”.

وانطلقت، في 17 آب/أغسطس 2021 في إسطنبول فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “آيدف IDEF”، واستمر حتى 20 من الشهر ذاته.