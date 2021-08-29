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عضو بالأمن البرلمانية العراقية: أمريكا تحاصر العراق عسكريا

عضو بالأمن البرلمانية العراقية: أمريكا تحاصر العراق عسكريا
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي، الاحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الضغط على العراق بشأن عدم التعاقد على شراء أسلحة متورطة من الغرب، مبينا ان واشنطن تحاصر العراق عسكريا.

العالم-العراق

و قال تقي لوكالة المعلومة العراقية إن "الولايات المتحدة الأميركية تضغط باتجاه منع العراق بالنظر نحو الغرب لشراء أسلحة أكثر تطورا"، مشيرا الى أن "العديد من الشركات العالمية مستعدة لتزويد العراق بأسلحة أكثر تطورا باقل كلفة من واشنطن".

وأضاف، أن "أمريكا منذ عام 2003 ولغاية يوما ساهمت باضعاف العراق من حيث التسليح العسكري"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر العراق عسكريا".

ويرى مراقبون أنه من حق العراق أن يستبدل روسيا مكان أمريكا لتأمين احتياجاته من السلاح لضمان استمرار تقدمه في الحرب على بقايا الإرهاب، بعد أن تخلت عنه واشنطن.

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عضو بالأمن البرلمانية العراقية: أمريكا تحاصر العراق عسكريا

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