الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. مؤسسة الكهرباء تحذر من غرق عدن في ظلام دامس بعد 48 ساعة

اليمن.. مؤسسة الكهرباء تحذر من غرق عدن في ظلام دامس بعد 48 ساعة
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذرت مؤسسة كهرباء عدن من توقف أكثر من 80 في المئة من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين، بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء.

العالم-اليمن

وقالت المؤسسة إن نفاد الوقود جاء نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة نفط سعودية كانت قد قدمت للمؤسسة.

وأضافت: "الوقود المتبقي من الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول المدينة في ظلام دامس".

وحذر البيان من أن نفاد الوقود يهدد بتوقف كافة محطات التوليد العاملة بالديزل والتي تولد أكثر من 80 بالمائة من كهرباء عدن.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألف و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

روابط ذات صلة

من استهدف قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن؟

مرتزقة العدوان السعودي يعتدون على الصيادين بمدينة عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. مؤسسة الكهرباء تحذر من غرق عدن في ظلام دامس بعد 48 ساعة

محمود عباس يلتقي وزير حرب العدو الصهيوني في رام الله

العراق.. ضبط عبوات وقذائف طائرة مسيّرة في كركوك

برلين تعلن استعدادها للمشاركة في تأمين مطار كابل

الخارجية الصينية تحتج لدى واشنطن على تقرير منشأ كورونا

باكستان تعلن مقتل اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان