الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية ستستقبل العمالة المصرية الوافدة

السعودية ستستقبل العمالة المصرية الوافدة
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض"كريم أبو السعود"، إن السعودية في طريقها لفتح الحدود بالكامل أمام العمالة المصرية الوافدة.

العالم - مصر

وأوضح أبو السعود أنه "يتم حاليا حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة، بالتنسيق بين المكاتب المصرية"، مبينا أن "سماح السعودية بحصول الوافدين على جرعة ثالثة تنشيطية للقاح كورونا، يشير إلى أنها في طريقها للفتح الكامل".

وأشار إلى أن "السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاحات سينوفارم وسينوفاك، والجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز".

ويرى أبو السعود أن "تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة يعد انفراجا في موقف المصريين المتواجدين في مصر بالوقت الحالي، وينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل".

يأتي هذا في وقت تواصل السلطات السعودية سياسة تضييق الخناق على المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة، حيث اتخذت قرارا بطرد وترحيل اليمنيين من جنوب المملكة ومنها إعفاء جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

روابط ذات صلة

"إمباكت": السعودية تنفذ حملة واسعة لإنهاء عقود اليمنيين العاملين في البلاد

حرب السعودية على العمالة اليمنية تتسع من جنوب البلاد إلى شرقها

الكشف عن دور حكومة هادي في طرد وترحيل اليمنيين من السعودية

لا صحة لتراجع السعودية عن قرار ترحيل اليمنيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابة 18 فلسطينيا خلال فعاليات الارباك الليلي

ملك البحرين يلتقي وزير خارجية عمان وتوقيع 3 مذكرات تفاهم

شاهد.. اهم اهداف زيارة عبد اللهيان الى دمشق

توابل لضبط مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها

مسؤول أمريكي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول

شاهد..وجبات مجانية مدى الحياة لرجل أطفأ حريقا أمام مطعم