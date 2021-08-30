السعودية ستستقبل العمالة المصرية الوافدة

العالم - مصر

وأوضح أبو السعود أنه "يتم حاليا حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة، بالتنسيق بين المكاتب المصرية"، مبينا أن "سماح السعودية بحصول الوافدين على جرعة ثالثة تنشيطية للقاح كورونا، يشير إلى أنها في طريقها للفتح الكامل".

وأشار إلى أن "السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاحات سينوفارم وسينوفاك، والجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز".

ويرى أبو السعود أن "تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة يعد انفراجا في موقف المصريين المتواجدين في مصر بالوقت الحالي، وينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل".

يأتي هذا في وقت تواصل السلطات السعودية سياسة تضييق الخناق على المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة، حيث اتخذت قرارا بطرد وترحيل اليمنيين من جنوب المملكة ومنها إعفاء جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.