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استهداف رتل أميركي بهجوم لأبناء المقاومة العشائرية شرقي سوريا

استهداف رتل أميركي بهجوم لأبناء المقاومة العشائرية شرقي سوريا
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

شنت مجموعة من أبناء العشائر العربية هجوما بالأسلحة الرشاشة على رتل لقوات الاحتلال الأميركي في بلدة (جديد عكيدات) بريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة الاحتلال الأميركي ومسلحين محليين خاضعين له في تنظيم "قسد"، اسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

العام-سوريا

وذكرت مصادر محلية بأن "الهجوم الذي نفذه أبناء بلدة (جديد عكيدات) استهدف رتلًا عسكريًا لقوات الاحتلال الأميركية، أثناء توجهه إلى قاعدة "حقل الكونيكو" للغاز الطبيعي".

وأكدت المصادر أن "الهجوم تم قرب مبنى (البلدية) على الطريق العام في بلدة (جديد عكيدات)، وأسفر -على الأقل- عن مقتل مسلحين داخل سيارة تابعة لما يسمى (قوات الاستخبارات) التابعة لتنظيم "قسد"، كانت ترافق الرتل الأميركي، في حين أصيب 3 آخرون بجروح".

وفور الهجوم، ضربت قوات الاحتلال الأميركي طوقا أمنيا كاملا حول (جديد عكيدات)، وسط تحليق للطائرات المسيّرة بحثا عن المهاجمين، بالتوازي مع قيام مسلحي تنظيم "قسد" الموالين لها بحملة مداهمات للعديد من منازل المدنيين في البلدة.

ويعد حقل "كونيكو" أكبر حقول الغاز الطبيعي في سوريا، وتتخذه قوات الاحتلال الأميركي حاليا كقاعدة عسكرية لها في منطقة ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ويشهد ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الأميركي والموالين لها، حملات مستمرة من المداهمات والاعتقالات بحق أبناء العشائر العربية في المنطقة، حيث نفذ مسلحو تنظيم "قسد"، مدعومين بالطائرات المروحية الأميركية، العديد من الإنزالات التي أدت إلى اعتقال العشرات من الشباب منذ بداية الشهر الجاري.

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