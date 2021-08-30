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الوضع هادئ بين بلدتي عنقون ومغدوشة في جنوب لبنان

الوضع هادئ بين بلدتي عنقون ومغدوشة في جنوب لبنان
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

بعد يوم التوتر و الاشكالات  اليوم الاثنين الوضع هادىء بين بلدتي عنقون ومغدوشة في جنوب لبنان.

العالم_لبنان

وأكد ذلك نائب عن بلدة مغىوشة ميشال موسى في حديث اذاعي، أن الوضع بين بلدتي عنقون ومغدوشة هادئ اليوم بعد تدخل الجيش وفرض اجراءاته على الارض، ومع نجاح اتصالات التهدئة"، داعيا إلى وقف الشحن والعمل على تخفيف التشنج.

واعلن أن الغطاء رفع عن جميع المرتكبين وهم قيد الملاحقة، وقد تم توقيف البعض منهم على ان تستكمل التوقيفات اليوم أيضا.

و قام عصر أمس عدد من شبان بلدة عنقون بالهجوم على اطراف منازل بلدة مغدوشة و تكسير السيارات ردا على حادث الذي وقع قبل يومين عند محطة بنزين في بلدة مغدوشة و جرح عدد من الاهالي.

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