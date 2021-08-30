أزمة جديدة تعصف بـ'ماكدونالدز'.. لا مزيد من 'الميلك شيك' في هذا البلد

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وقالت السلسلة، التي تدير حوالي 1300 مطعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بأنها أصبحت الضحية الأخيرة لاضطرابات سلسلة التوريد التي تعكر صفو إنجلترا واسكتلندا وويلز حاليًا.

ولفتت السلسلة إلى أن المملكة المتحدة تعرضت هذا الصيف لنقص في سائقي الشاحنات، وهي أزمة أثرت على محلات السوبر ماركت والمطاعم وتجار التجزئة الآخرين.

وتشير التقديرات إلى وجود عجز بنحو 100000 سائق – ناتج عن نزوح الرعايا الأجانب، وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومتطلبات العزلة الذاتية.

وقالت ماكدونالدز إن المشروبات المعبأة في زجاجات والميلك شيك لن تكون متاحة مؤقتًا في جميع متاجرها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت السلسلة: “مثل معظم تجار التجزئة، فإننا نواجه حاليًا بعض مشكلات في سلسلة التوريد، مما يؤثر على توفر عدد صغير من المنتجات، نعتذر عن أي إزعاج، ونشكر عملائنا على صبرهم المستمر. نحن نعمل بجد لإعادة هذه العناصر إلى القائمة في أقرب وقت ممكن”.

وقالت شركة آرلا فودز، أكبر مورد لمنتجات الألبان في المملكة المتحدة، إن ماكدونالدز طلبت منها إيقاف إنتاج مزيج الحليب المخفوق مؤقتًا للسماح لسلسلة الوجبات السريعة “بضمان الإمداد عبر قائمتها”.

وقالت أرلا في بيان “نحن مستعدون لدعم ماكدونالدز بمجرد عودة الحليب المخفوق إلى قائمة الطعام”.

ماكدونالدز ليست أول سلسلة مطاعم تعاني من نقص – في الأسبوع الماضي، اضطرت ناندوز إلى إغلاق حوالي 50 مطعمًا مؤقتًا بعد أن عانت من مشاكل في الإمداد بالدجاج.

وقالت المجموعة، التي تدير حوالي 400 موقع في جميع أنحاء البلاد، إنها ستقرض بعض موظفيها لمورديها للمساعدة في “تحريك الأمور” مرة أخرى بعد أن هزت أعمالها مشاكل سلسلة التوريد.

وقالت سلسلة كنتاكي KFC العملاقة للوجبات السريعة إنها تواجه أيضًا مشكلات مماثلة، محذرة من أن بعض العناصر لن تكون متاحة وأن التغليف “قد يبدو مختلفًا بعض الشيء عن المعتاد”.