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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد لوسائل الأعلام حضور زعيم الحركة هبة الله اخوند زاده في ولاية قندهار
مصادر اعلامية: ارتفاع عدد قتلى الغارة الأمريكية قرب مطار كابول الى 12 مدنيا بينهم 6 أطفال
رويترز: متحدث باسم طالبان يدين قيام الولايات المتحدة بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول دون إبلاغ الحركة
ناطق حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي تعقيبا على اجتماع "عباس غانتس": دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من "غانتس" لم تجف بعد
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني المجرم غانتس طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء
خطيب زاده: السعودية جار لنا في المنطقة ولدينا الكثير من القواسم المشتركة معها
خطيب زاده: الامن في الموصل مدين للفصائل التي تصدت لداعش
خطيب زاده: سفينة الوقود الايرانية ستواصل ابحارها باتجاه لبنان
خطيب زاده: نثمن الدور البناء لبغداد وعلى الغرب ان يغير استراتيجيته بشأن الاتفاق النووي
خطيب زاده: على الولايات المتحدة ان تعود الى الاتفاق النووي وهي لم تغير نهج ترامب
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-08-2021
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.