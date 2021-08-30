شاهد الموقف الإسرائيلي من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أكد وليد محمد علي أن أنتهاء أسطورة"شرطي العالم"الولايات المتحدة، هو أمر يؤثر على الكيان الإسرائيلي. وان الكيان الاسرائيلي يسعى الى تحويل هذا التحدي الى فرصة عبر التركيز على تقسيم المنطقة بين راديكال اسلامي، منذ هجوم الـ11 ايلول على برجي التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح بذهن العالم أجمع على أنه إرهاب عالمي وهو مدان، والتركيز على التحالف مع العالم السني، بمعنى ان الراديكال الاسلامي هو الخطر ، وهو خطر ليس على الكيان الصهيوني فحسب، بل على العالم أجمع، وان لهم حليف آخر في العالم السني.

واعتبر وليد محمد علي أن سياستهم اللعب على وتر "فرّق تسد" هو ما يجب علينا العمل بشكل معاكس له، لنقول ان هذه المقاومة التي ازعجت هذا العدو هي مقاومة الشعب وليست مقاومة فئات من الشعب وان العدو الرئيسي لهذه الامة هو الكيان، الذي كان يوصف بأنه كان يؤمن المصالح الأمريكية في المنطقة.

واعتبر وليد محمد علي أن الكيان الصهيوني حاليا وبفعل المقاومة التي هزمت الكيان، وجعلت جيشه عاجزا عن تحقيق أي انتصار، قد بات بحاجة لدعم وحماية أمريكية، وعندما تصبح الكلفة أعلى من المردود، يتراجع المستعمر.

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