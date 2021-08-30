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الأطعمة المحرمة تناولها قبيل التطعيم ضد ’كوفيد-19’

الأطعمة المحرمة تناولها قبيل التطعيم ضد ’كوفيد-19’
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف الدكتور نيكيتا خارلوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، عن الأطعمة المحرمة تناولها قبيل التطعيم ضد "كوفيد-19"

العالم - منوعات

ويشير الطبيب الروسي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه من الضروري قبل التطعيم ضد "كوفيد-19" إجراء بعض التغيرات في النظام الغذائي، من أجل تقليل احتمال ظهور آثار جانبية.

ووفقا له، من الضروري جدا الامتناع مؤقتا عن تناول الحلويات قبل التطعيم، لأنه عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، يصبح من الصعب تحمل الآثار الجانبية للقاح.

ويقول، "الحلويات من الأطعمة المحرمة قبل التطعيم ضد "كوفيد-19"، لأنها تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم".

ويضيف نفس الشي يشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ويقول، "تشمل هذه جميع أنواع الكربوهيدرات حتى غير الحلوة: البطاطس، العصائيد، الخبز، لأنها تسبب أيضا ارتفاع مستوى السكر في الدم".

وينصح الطبيب بالامتناع أيضا عن تناول الفواكه قبل التطعيم أو التقليل منها إلى النصف. مع العلم أن من الأفضل عدم تناول الموز والعنب والبطيخ قبل وبعد التطعيم ضد "كوفيد-19"، ولكن يمكن تناول الحمضيات.

ويضيف، يجب بالإضافة إلى الامتناع عن المواد الغذائية المسببة لارتفاع مستوى السكر في الدم، تجنب الأطعمة المسببة للحساسية أيضا.

ويقول، "يجب عدم تذوق أي أطعمة جديدة، وتناول فقط الأطعمة التي اعتاد الشخص عليها".

ويضيف محذرا، الإفراط في تناول الطعام قد يضر جدا بمنظومة المناعة. لذلك من الأفضل إجراء التغيرات اللازمة في النظام الغذائي قبل بضعة أيام من التطعيم ضد "كوفيد-19" والالتزام بها على مدى أسبوعين بعده، حيث تتشكل خلال ذلك الاستجابة المناعية الأولية.

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الأطعمة المحرمة تناولها قبيل التطعيم ضد ’كوفيد-19’

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