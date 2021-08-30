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بالفيديو.. غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بهلاك الجندي الصهيوني شموئيلي

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

عمت شوارع قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، اجواء من الفرح والابتهاج عقب الإعلان عن مقتل الجندي الصهيوني الذي أصيب على حدود قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع.

العالم - فلسطين

ووزع الغزيون الحلوى في شوارع المدينة احتفالاً بمصرع الجندي "الإسرائيلي" القناص الذي كان يقتل الأطفال الفلسطينيين على حدود غزة

وأعلن مستشفى سوروكا "الاسرائيلي"، عصر اليوم الإثنين، عن مقتل الجندي "الاسرائيلي" الذي أصيب على حدود قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع .

وقالت المتحدثة باسم المستشفى :" نعلن مقتل الجندي في حرس الحدود بارئيل شموئيلي والذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع ، بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود قطاع غزة".

وكان الجندي أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات على حدود غزة ضمن فعاليات شعبية دعت إليها الفصائل بغزة.

كما ارتقيا شهيدان أثر أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين السلميين السبت الماضي، في المسيرة التي أقيمت شرق مخيم ملكة شرق غزة احتجاجاً على استمرار الحصار.

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