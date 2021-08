دراسة تكتشف التأثير السحري لعصير الرمان على الإنسان

العالم - منوعات

تتوزع بذور (حبوب) الرمان بألوانها الجميلة الحمراء والزهرية وأحيانا العسلية بانسجام فريد داخل الثمار، لتقدم شكلا رائعا مثيرا يجعل "العين تعشقها قبل الفم" أحيانا.

بالإضافة إلى شكلها الرائع، تقدم بذور الرمان أو عصير الرمان الكثير من الفوائد المرتبطة بتخفيض الوزن والحفاظ على البشرة الشابة، لكن الدراسات الجديدة كشفت عن تأثير جيد ورائع على صحة الإنسان مرتبط بمشكلات أمراض القلب.

وجدت دراسة جديدة أجرتها مجموعة علماء أحياء في المكسيك أن عصير الرمان قد يحسن مستويات بعض العلامات الأكثر إثارة للقلق المتعلقة بأمراض القلب.

قام فريق البحث بإعطاء جرعات من عصير الرمان للفئران التي تم منحها نظاما غذائيا عالي السعرات الحرارية بهدف إكسابها الكثير من السمنة المفرطة.

وقام الباحثون بعد ذلك بقياس العلامات الفسيولوجية التي تشير غالبا إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل أمراض القلب والالتهابات وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

بالأرقام... تأثيرات سحرية على القلب وضغط الدم

وأشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة"Eat This, Not That" الأمريكية، إلى أن عصير الرمان قلل من تركيز البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم LDL أو الكوليسترول "الضار" بنسبة ملحوظة وكبيرة وصلت إلى 39٪.

كما لاحظ الباحثون زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة أو المعروف باسم "الكوليسترول الجيد" بنسبة كبيرة أيضا وصلت إلى 27٪.

وأكد العلماء أن هذه النتائج لوحدها قادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى حوالي 12٪ إلى 18٪ وهي نسب كبيرة بالنسبة لتأثيرات عصير واحد على الإنسان.

بالإضافة إلى كل هذه المؤشرات الجيدة، كشفت الدراسة عن نتائج رائعة جدا متعلقة بضغط الدم، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم.

كما قلل عصير الرمان ضغط الدم بنسبة وصلت إلى حوالي 24٪ كما قلل من مستويات الالتهاب في الأوعية الدموية.