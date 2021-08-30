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العميد رحيم زادة : جاهزون لمواجهة أى تهديد محتمل

العميد رحيم زادة : جاهزون لمواجهة أى تهديد محتمل
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد قائد مقرخاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زادة، إن قوات الدفاع الجوي جاهزة لمواجهة أي تهديد محتمل من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية.

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان قائد مقرخاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زادة، قال في كلمة له خلال زيارته التفقدية لمراكز القيادة والسيطرة وعدد من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة في منطقة بندر عباس وجزر الخليج الفارسي : "اليوم وبفضل الله عز وجل يقوم رجال الدفاع الجوي الشجعان بيقظة تامة بتنفيذ مهمتهم الجادة في حماية اجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبجاهزية عالية ".

وأضاف العميد قادر رحيم زادة : " ان القوات المتخصصة في الدفاع الجوي من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية في المنطقة ، مستعدة للتصدي مع أي تهديد محتمل".

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