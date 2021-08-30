أبو الغيط: خروج المرتزقة من ليبيا ضروري لاستقرار البلاد

العالم - ليبيا

وقال، إن "اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد اليوم الاثنين، في الجزائر يشكل فرصة مناسبة لتدارس السبل الممكنة لتجاوز العقبات التي تقف أمام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والتأكيد على عدم الحيد عنها".

وأكد أبو الغيط على موقف جامعة الدول العربية حيال الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن "خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال إلى الاستقرار".

وأضاف، أن "خروج القوات الأجنبية مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين في كافة مراحله".

وتابع: "الجامعة العربية ترى أهمية بالغة في توافق الأطراف الليبية".

وشدد على أن التوافق يشكل تشجيعا لكافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، داعيا إياهم إلى "تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية".