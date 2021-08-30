الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العالمية تحذر من موجة قاسية من كورونا في أوروبا

الصحة العالمية تحذر من موجة قاسية من كورونا في أوروبا
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي فيروس كورونا إلى مصرع 236 ألف شخص إضافيين في أوروبا حتى الـ1 من ديسمبر المقبل.

العالم _ أوروبا

وبين مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا حتى الـ1 من ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بكوفيد حتى الآن.

وأوضح كلوغه أن 33 دولة أوروبية من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة مقلقة للغاية، خصوصا في ضوء العدد المنخفض من متلقي اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ارتفاع وتيرة السفر خلال الصيف.

روابط ذات صلة

سوريا تعلن دعمها للصين في مواجهة قضية عصرية مهمة!

البابا فرانسيس يرسل مساعدات إلى ليبيريا لمواجهة كورونا

الصحة العراقية تعلن احدث احصائيات كورونا في العراق

العلماء يكتشفون متغيرا جديدا لفيروس كورونا يحتوي طفرات مقلقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحذيرات من الجفاف في سوريا بعد صور فضائية تكشف ظاهرة خطيرة

الصحة العالمية تحذر من موجة قاسية من كورونا في أوروبا

كاشفا عن تفاصيل ما جرى في مزار شريف قبل 20 عام مجاهد يتحدث لقناة العالم عن مستقبل طالبان وقضايا مهمة أخرى + فيديو

مركز البحرين يطالب الحكومة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين

وسائل إعلام: المسلحون يكثفون نشاطهم في كشمير

بالفيديو.. شاهد الموقف الإسرائيلي من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان؟