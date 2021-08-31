الامين العام للامم المتحدة يعلن استعداده للتعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة

العالم - ايران

واضاف أنطونيو غوتيريش : ان تصديكم لرئاسة بلادكم تتزامن مع ظروف خطيرة تواجه بلدكم ودول المنطقة والعالم، حيث نواجه جميعا العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك وباء كوفيد 19، وتغير المناخ والصراعات الطويلة والمدمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

وتابع قائلا ان الموارد البشرية والطبيعية الرائعة لإيران هي رصيد لتحسين رفاهية مواطنيها، وكذلك شعوب العالم الأخرى، مؤكدا ان الأمم المتحدة وأنا شخصيا نحرص على العمل مع الحكومة الايرانية الجديدة تحت قيادتك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

واضاف الامين العام للأمم المتحدة: إنني أعول على "تعاونكم" لمواصلة تعزيز القيم والتطلعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.