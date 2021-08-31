أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 31 اغسطس 2021

اطلاعات ..

- المتحدث بإسم الخارجية ..إحياء الإتفاق النووي يبقى مرهونا بتغيير أمريكا لمواقفها وسلوكياتها

جام جم ..

- تنسيق بين الحكومة ومجلس الشورى لتنفيذ برنامج طموح لبناء أربعة ملايين منزل

حمايت ..

حركة حماس .. لقاء محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني خيانة للشعب الفلسطيني

جوان ..

- حركة أنصار الله اليمنية تؤكد عزمها الراسخ على تحرير مدينة مأرب

جمهوري اسلامي ..

- زعيم حركة طالبان يعتزم عقد إجتماع في مدينة قندهار بشأن تشكيل حكومة جديدة بأفغانستان

رسالت ..

- غارة جوية أمريكية على كابل توقع تسعة قتلى من أسرة واحدة

ابرار ..

- أنباء عن عزم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على الإستقالة

آفتاب يزد ..

- رئيس وزراء الكيان الصهيوني إقترح على الرئيس الأمريكي تشكيل حلف على غرار الناتو ضد إيران

ايران..

- كوريا الشمالية ترد على المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية بتأكيد عزمها على تطوير الردع الإستراتيجي

افكار ..

- المتحدث بإسم الخارجية ..ليست هناك أزمات ومشاكل مستعصية على الحل بيننا والسعودية

كيهان ..

- مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر .. هزيمة أمريكا بأفغانستان إستراتيجية تماما

خراسان ..

- مغامرات ماكرون الفاشلة بالمنطقة .. تجوله في العراق وزياراته للبنان لتحسين موقفه الداخلي

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

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جوان..

صحيفة جوان كتبت عن فوضى انسحاب القوات الامريكية من افغانستان في مقالها(إنسحاب أكثر إذلالا من الإنسحاب من فيتنام).. تنتهي المهلة المحددة لانسحاب القوات الامريكية وقوات حلف الناتو من افغانستان بالكامل اليوم .. ( إن الإنسحاب العسكري الأمريكي المذعور من كابول يترجم عمق الهزيمة الإستراتيجية الأمريكية في أفغانستان بعد عقدين من الحرب ) ان طريقة الانسحاب الامريكي من كابول وسط اشراف مقاتلي طالبان والهلع من هجمات محتملة ووسط فوضى ادهشت العالم كله , حملت في طياتها اذلالا هائلا لبلد يعتبر نفسه قوة عظمى , اذلال اكبر حتى من ذلك الذي تعرضت له امريكا بهزيمتها في حرب فيتنام, ففي حرب فيتنام واجهت امريكا فيتنام الشمالية مدعومة من الصين وحتى من الاتحاد السوفيتي , لكنها في افغانستان هزمت مقابل حركة طالبان فحسب.ومن هنا ليس من العجيب ان يعتبر استراتيجيون امريكيون الهزيمة بافغانسان بداية لافول وانحدار امريكا كقوة عظمى.

خراسان ..

صحيفة خراسان سلطت الضوء على تحركات الرئيس الفرنسي في المنطقة في مقالها ( أحلام إحياء إمبراطورية نابليون ) قائلة.. الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون شارك في مؤتمر بغداد الاقليمي بكل نشاط وكانت فرنسا الدولة غير الاقليمية الوحيدة في هذا المؤتمر وتجول في شوارع بغداد طارحا مقترحات حول افغانستان , كما سبق وان قام ماكرون بزيارتين للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت طارحا وصفات ونصائح وشروط لحل ازمات لبنان، ( إن ماكرون يعيش حلم إعادة أمجاد فرنسا والإيحاء بأنها ما زالت قوة كبرى يحسب لها الف حساب ويتصور نفسه نابليون بونابرت ) والرئيس الفرنسي يستغل اندثار دور بريطانيا التي غابت الشمس عن امبراطوريتها ويستغل الانكفاء الامريكي بالمنطقة للعب دور المنقذ وسط الازمات والخلافات التي تشهدها , وذلك لاستقطاب الاضواء الدولية لتعزيز مكانته الداخلية المهزوزة قبيل الانتخابات.

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقرير لها حول الاوضاع والاجواء في لبنان يحمل عنوان ( كلام عن عزم ميقاتي على الإستقالة ).. تحدثت محافل صحفية لبنانية عن قرب تقديم رئيس الوزراء اللبناني المكلف استقالته وتنحيه عن مهمة تشكي حكومة جديدة، ( إن أوساطا ومحافل سياسية وإعلامية لبنانية ترى أن جهود ميقاتي والرئيس اللبناني لتقليص المسافات والنقاط الخلافية قد تعثرت بالفعل) فعلى الرغم من المؤشرات الايجابية التي طفت على السطح الاسبوع الماضي والتي اوجدت اجواء تفاؤل بقرب تشكيل حكومة , فأن مواقف وتصريحات ميقاتي بعد اخر لقاء له مع العماد ميشال عون عكست مشاعر احباط هذه المرة، وازاء ذلك حذرت قوى سياسية لبنانية من مغبة استمرار الفراغ السياسي وبالتالي تفاقم دوامة الازمة لاقتصادية في لبنان .

سياست روز..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( المستقبل المجهول ) كتبت صحيفة سياست روز عن الازمة الليبية قائلة .. ليبيا لم تعرف طعم الراحة منذ انتصار ثورتها عام 2011 بسبب تدخلات واطماع قوى اقليمية ودولية مختلفة ,, حيث تعصف بها المعارك واجواء العنف وسط انتشار ميلشيات وجماعات مسلحة وحتى عصابات مختلفة وتحول البلاد الى ساحة صراع قوى اجنبية على المصالح، ( إن إستمرار الأزمة الليبية يثير مخاوف بلدان الجوار التي عقدت أمس إجتماعا وزاريا حول ليبيا في العاصمة الجزائرية ) الاجتماع دعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية والى خروج القوات والميليشيات الاجنبية من هذا البلد , وكان مجلس الامن الدولي قد دعا ليبيا بدوره قبل اسابيع الى ايجا ارضية مناسبة لاجراء انتخابات رئاسية واخرى برلمانبة في شهر ديسمبر المقبل ، والواقع هو انه من الصعب التكهن بشأن مستقبل الاوضاع في ليبيا , فما يحدث في الساحة الليبية هو صراع على المصالح والنفوذ بالوكالة عن قوى اقليمة ودولية , صراع يغيب القرار الوطني الليبي.

اطلاعات ..

صحفية اطلاعات سلطت الضوء على تاكيد مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق من ان ( الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان هزيمة إستراتيجية ) وتقول الصحيفة .. ( أكد هنري كيسنجر أن الجلاء العسكري الأمريكي المذعور من مطار كابول جسد عمق الفشل الأمريكي الإستراتيجي في أفغانستان )، وكتب مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق في مقال نشرته له اسبوعية الايكونوميست بان خروج امريكا بهذا الشكل المزري والمهين من افغانسان وصمة عار وجودية لامريكا ولمكانتها الدولية. هنري كيسنجر يرى ايضا ان امريكا تدفع بذلك ثمن تجاهلها وعلى مدى عشرين عاما من التدخل في افغانستان لكل النصائح والتحذيرات بشأن تاثيرات المعادلات البولتيكية على مستقبل التواجد السكري الامريكي بافغانستان , وما تواجهه امريكا من اذلال الان كان يمكن تلافيه قبل ذلك بسنوات.

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في تقريرها ( طالبان تصعد الضغوط الاقتصادية على بنجشير ).. يرى عدد من المسؤولين المحليين في وادي بنجشير ان حركة طالبان التي تحشد الالاف من مقاتليها حول منطقة بنجشير , تسعى الى تضييق الضغوط المعيشية على السكان عبر قطع الطاقة الكهربائية ووخطوط الاتصالات عن بنجشير .وهناك انباء تتحدث ايضا عن ( تشديد طالبان حصارها على بنجشير ومنعها دخول إمدادات المحاصيل الزراعية والوقود والإمدادات الغذائية إلى المنطقة ). على صعيد اخر قال مندوب بنجشير في المفاوضات مع طالبان عبد الحفيظ منصور ان اول جولة مفاوضات تمخضت عن تاكيد الطرفين على تفادي المواجهة المسلحة ومواصلة التفاوض حول النقاط الخلافية .