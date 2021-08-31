اغلاق مكتب قناة العربية في دبي

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وافادت مصادر لموقع النشرة الاخباري اليوم الثلاثاء بأن جميع موظفي قناة العربية تبلغوا قرار نقل المحطة من دبي إلى الرياض، لافتة إلى أن القرار سيتم على 3 مراحل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستكون في شهر أيلول الحالي، بينما المرحلة الثانية ستكون في شهر كانون الثاني من العام المقبل، حيث من المفترض أن يصل الإنتاج من داخل الرياض إلى 12 ساعة يومياً، أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، فهي ستشمل تصفية تعويضات جميع الموظفين وتوقيع عقود جديدة معهم، وتنتظر الإنتهاء من أعمال المبنى الجديد.

وكشفت المصادر أن القرار ليس وليد ساعته، لافتة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يريد أن يجمع كل الشركات الإعلامية السعودية داخل البلاد.