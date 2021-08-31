الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اغلاق مكتب قناة العربية في دبي

اغلاق مكتب قناة العربية في دبي
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر خبرية اغلاق مكتب قناة العربية في دبي و نقل المحطة الى الرياض.

العالم_لبنان

وافادت مصادر لموقع النشرة الاخباري اليوم الثلاثاء بأن جميع موظفي قناة العربية تبلغوا قرار نقل المحطة من دبي إلى الرياض، لافتة إلى أن القرار سيتم على 3 مراحل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستكون في شهر أيلول الحالي، بينما المرحلة الثانية ستكون في شهر كانون الثاني من العام المقبل، حيث من المفترض أن يصل الإنتاج من داخل الرياض إلى 12 ساعة يومياً، أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، فهي ستشمل تصفية تعويضات جميع الموظفين وتوقيع عقود جديدة معهم، وتنتظر الإنتهاء من أعمال المبنى الجديد.
وكشفت المصادر أن القرار ليس وليد ساعته، لافتة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يريد أن يجمع كل الشركات الإعلامية السعودية داخل البلاد.

روابط ذات صلة

انفجار في منطقة بشري شمال لبنان

لبنان: قتيل و3 جرحى في إشكال بمنطقة التبانة في طرابلس

الاخبار: الجمارك الفرنسية ضبطت حاكم مصرف لبنان يهرّب أموالا بحقيبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الموسوي: نبقى اوفياء للنهج الذي أرساه الامام موسى الصدر

هل خروج القوات الاميركية من افغانستان يعني انتهاء تدخلاتها فيها؟

مصادر اعلامية.. استهداف رتل امريكي في الديوانية جنوب العراق

الطيران الحربي الصهيوني يخرق السيادة اللبنانية على علو متوسط فوق إقليم التفاح

بالفيديو.. ماذا تحتاج طالبان للحکم في افغانستان؟

قطر تحث طالبان على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار