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لو دريان: "طالبان" تبحث مع قطر وتركيا إدارة مطار كابل

لو دريان:
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء بأن "طالبان" تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابل.

العالم-افغانستان

وقال لو دريان في حديث لقناة "فرنسا 2" اليوم الاثلاثاء: "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. هناك محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار"، وذلك كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وأضاف لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على "طالبان" لكنها لا تتفاوض مع الحركة.

وفي وقت سابق أكدت "طالبان" توليها السيطرة على مطار كابل بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية منه مساء أمس الاثنين، وكشفت عن احتمال أن "تستعين بالخبرة الفنية التركية للمساعدة في إدارة مطار العاصمة كابل".

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