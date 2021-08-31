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أردوغان وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أردوغان وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

العالم - الامارات

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، التقى في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي اعتبرها الأخير مرحلة جديدة في العلاقات بين الإمارات وتركيا.

وقال أردوغان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط جادة للغاية تجاه تركيا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلده. كما أوضح الرئيس التركي بقوله إن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية تجاه تركيا.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات، حينها، إن "الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين".

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