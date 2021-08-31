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أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد

أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس الايطالي لمدة عامين.

العالم - رياضة

وفي أول تعليق له بعد عودته للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، قال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أنا أتطلع إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح جدا في المستقبل".

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد، أعلن الجمعة الماضي توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة اليوم الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

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أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد