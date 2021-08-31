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ذبيح الله: مطار كابول سيكون تحت مسؤولية طالبان

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ان تتسلم قطر او تركيا ادارة مطار كابول، وقال مجاهد لمراسل قناة العالم في العاصمة الافغانية ان من سيدير المطار هي الحركة.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم حرکة طالبان ذبيح الله مجاهد رد على سؤال مراسل قناة العالم عن موعد فتح مطار كابول: " ان مطار كابول سيفتح قريباً".

وفي سؤال مراسل قناة العالم عن من سيعمل على تشغيل مطار كابول تركية أم قطر رد ذبيح الله: " بان تشغيل مطار كابول سيكون تحت مسؤوليتنا".

كما أعلنت طالبان، أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان اختتمت وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبة.

وقال المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، إن المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بنجشير وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم.

واضاف شاهين، ان وضع ولاية بنجشير هو قيد البحث لدى الحركة. واوضح انه يأمل بان لا تكون هناك حرب ويتم حل القضية عن طريق التفاهم.

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