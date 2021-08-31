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إستقالة وزير الدفاع في كازاخستان عقب انفجارات بمستودع ذخيرة

إستقالة وزير الدفاع في كازاخستان عقب انفجارات بمستودع ذخيرة
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الدفاع في كازاخستان نورلان يرميكباييف، استقالته عقب انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة وأسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة 100 شخص آخرين الأسبوع الماضي.

العالم - اسيا والباسفيك

وقبل رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، استقالة الوزير، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم الرئاسة، بيريك أوالي، على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وأعلن المكتب الرئاسي أن وزير الدفاع الجديد هو مراد بكتانوف.

ووقع أكثر من عشرة انفجارات بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة داخل منشأة عسكرية في منطقة جامبيل جنوبي كازاخستان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كازاخستان أن المستودع كان يستخدم لتخزين أكثر من 500 طن من المتفجرات.

وشملت حصيلة القتلى والجرحى عناصر من الجيش والدفاع المدني وخدمات الطوارئ.

وتم العثور على حطام من أثر الانفجارات على بعد كيلومترين من الموقع.

وتم إجلاء أكثر من ألف شخص من السكان المحليين مؤقتا، لكنهم عادوا الآن إلى منازلهم.

وأفادت وسائل إعلام في كازاخستان بأن بعض الحرائق لا تزال مشتعلة اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح سبب الانفجارات، ولكن من بين الأسباب المحتملة الحرق العمد أو عدم الالتزام لوائح السلامة.

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إستقالة وزير الدفاع في كازاخستان عقب انفجارات بمستودع ذخيرة

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