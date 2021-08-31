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الاردن... عريس يطلّق زوجته قبل حفل الزفاف بنصف ساعة..والسبب!

الاردن... عريس يطلّق زوجته قبل حفل الزفاف بنصف ساعة..والسبب!
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تداولت وسائل إعلام أردنية، خبراً غريباً، مفاده قيام عريس أردني بتطليق عروسه قبل نصف ساعة من حفل الزفاف.

العالم - منوعات

وفي التفاصيل أن رجلا في منطقة ماركا شرق العاصمة الأردنية عمان، أقدم الجمعة، على تطليق زوجته قبل حفل زفافهما بنصف ساعة، رغم انتهائهما من جميع ترتيبات الحفل.

وعن السبب الذي دفع العريس لتطليق عروسه، أنه حينما ذهب لإحضارها من صالون التجميل، فوجىء بأن مصفف الشعر الذي يعمل في الصالون والذي أشرف على تجهيز العروس “شاب” وليست كوافيرة انثى.

ويبدو أن العريس لم يحتمل أن يصفف شابٌ شعر عروسه في “يوم العمر”، مما تسبب بمشادة كلامية بينهما انتهت بانفصالهما فوراً بدل التوجه لقاعة الاحتفال كما كان مقرراً.

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