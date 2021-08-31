الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الإيرانية

العالم - إيران

واستعرض اللواء السيد عبد الرحيم موسوي في هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش جمهورية إيران الإسلامية والعميد عباس جعفري نيا مساعد الشؤون الأمنية للجيش، النشاطات الواسعة للجيش على الصعد الإقليمية والدولية والدفاع الجوي والتعاون الوثيق مع القطاع الصحي على صعيد مكافحة جائحة كورونا .

بدوره أشاد وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في هذا الاجتماع، بالخدمات المتميزة والواسعة التي يقدمها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توفير الأمن والدفاع والذود عن حياض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد جاهزية وزارة الخارجية الكاملة لتعزيز الدبلوماسية الدفاعية والنهوض بها، ووصف دبلوماسية الدفاع بأنها جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف الوجود القوي للجيش في مختلف الصعد بأنه يسهم في توفير الأمن، إلى جانب أنه يحمل رسالة سلام وصداقة إلى دول المنطقة .

وقدم اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان في مبنى الخارجية التهاني له بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وتمنى اللواء موسوي لوزير الخارجية الموفقية في منصبه الجديد مؤكدا استعداده وقوات الجيش للتعاون الوثيق والشامل مع الجهاز الدبلوماسي للبلاد بهدف دعم تحقيق أهداف السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .