شاهد..طالبان تنهي مشاورتها بشأن الحكومة الجديدة

العالم - أفغانستان

افغانستان مقبرة الإمبراطوريات القديمة، احتفلت بتخلصها من احتلال دام 20 عاما مع خروج اخر جندي اميركي من اراضيها، وهو ما اعتبرته جماعة طالبان نصرا للافغان ودرسا لغزاة آخرين.

وقال المتحدث باسم جماعة طالبان ذبيح الله مجاهد: "قلنا للاميركيين منذ بداية الاحتلال الا يدخلوا افغانستان والا يحاولوا حل مشاكلهم بالطرق العسكرية ولكنهم لم يوافقوا في ذلك الوقت كانوا مستكبرين، واليوم اميركا اثبتت انه بدخولها افغانستان تكبدت خسائر كبيرة ولم تستفيد اي شيء".

مرحلة جديدة تدخلها افغانستان بنظام سياسي جديد سيشارك فيهم الجميع بحسب قادة طالبان، الذين اكدوا ان جماعتهم تريد اقامة علاقات جيدة مع دول العالم، وانها ستسعى لتوفير اجواء سلمية لجذب الاستثمارات الاجنبية، ولكن دون السماح بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد.

ولتتمكن بالفعل من ادارة البلاد، انهت طالبان المشاورات بشان تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كان قد اجراها رئيس المكتب السياسي للجماعة الملا عبدالغني برادر وانضم اليها زعيم الجماعة هبة الله آخوندزاده في مدينة قندهار، وقالت انها ستعلن عن النتائج قريبا.

اما بالنسبة لوادي بنجشير، فرغم الاشتباكات بين مقاتلي طالبان ومقاتلي الحراك المعارض للجماعة، اعرب المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين عن امله بالا تقع حرب هناك، وان يتم التوصل الى حل عن طريق التفاهم.