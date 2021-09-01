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تونس ترفض تصريحات الدبيبة حول تصدير الإرهاب من تونس إلى ليبيا

تونس ترفض تصريحات الدبيبة حول تصدير الإرهاب من تونس إلى ليبيا
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن استغراب بلاده تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حول تصدير الإرهاب إلى بلاده انطلاقا من تونس.

العالم - ليبيا

وذكر خلال لقاء جمعه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي احتضنه الجزائر يومي 30 و31 أغسطس 2021، أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس.

ولفت الجرندي إلى أن تونس مستهدفة بدورها بالإرهاب ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدرا لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وأكد أن "هذه التصريحات مجانبة للحقيقة لاسيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه بلادنا جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول المنطقة"، مذكرا بأن تونس هي الصوت المدافع على ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية وخاصة في مجلس الأمن، وفق ما ورد في نص البيان.

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