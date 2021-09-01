الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البيشمركة: لا نعترض على دخول الجيش لكردستان العراق

البيشمركة: لا نعترض على دخول الجيش لكردستان العراق
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لقوات البيشمركة التابعة لحكومة منطقة كردستان العراق الفريق جبار ياور يوم الثلاثاء أن البيشمركة لا تعترض دخول قوات الجيش العراقي إلى هذه المنطقة، مؤكدا امتلاك مديرية الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن الوطني امتلاك مقار في المنطقة.

العالم-العراق

وقال ياور في كلمة له خلال ملتقى الرافدين الحواري، "نرى أن الحشد الشعبي قوات رسمية ملتزمة ولها قانون بالبرلمان العراقي وأنها ضحت بالالآف من أبنائها للدفاع عن العراق".

وأكد أن "قوات البيشمركة وحسب الدستور هي جزء من منظومة الدفاع العراقية ومهمتها حماية منطقة كردستان، ونحن نشارك بفعالية أكثر للدفاع عن ارض العراق".

كما نوه ياور إلى أن "البيشمركة قدمت في المعارك ضد داعش بحدود 1780 شهيدا و19761 جريحا و42 مفقودا".

وأشار إلى أن "قوات البيشمركة لا تعترض على دخول الجيش إلى مناطق كردستان"، مؤكدا "مشاركة البيشمركة بقوة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش".

وحول التنسيق المشترك بين الجانبين قال الأمين العام لقوات البيشمركة إن "هناك مقر قيادة لقوات حرس الحدود في أربيل ولها 3 ألوية وهي مرتبطة بقيادة الحدود في وزارة الداخلية الاتحادية وعدد عناصرها يبلغ 10 آلاف مقاتل".

ياور زاد بالقول إن وزارة الدفاع الاتحادية لها مديريات استخبارات في منطقة كردستان، وهناك لجهاز الأمن الوطني موجودة في هذه المنطقة أيضاً.

وتابع بالقول إنه "اذا كان هناك تهديد لأمن منطقة كردستان العراق تدخل القوات الاتحادية إلى الإقليم حسب الإنفاق بين بغداد وأربيل، وأيضا قوات البيشمركة يمكن لها الدخول في المحافظات الاتحادية، وقد شاركت فعلا في معارك تحرير المدن منها الفلوجة والموصل".

وسبق ان دعا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، قوات البيشمركة، إلى إخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" من منطقة كردستان العراق، لوجودهم ضمن قاطع مسؤولية البيشمركة، متعهداً بالمساعدة في ذلك.

تصنيف :

روابط ذات صلة

كشف تفاصيل اتفاق العمليات المشتركة العراقية مع البيشمركة

العراق.. اشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني

وزير دفاع العراق: اتفقنا مع تركيا على إنشاء مركز تنسيق مشترك

وزير دفاع العراق: 'داعش' لا يشكل خطورة وإنما مصدر قلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الانتهاكات في السعودية هيومن رايتس تدعو الرياض لوقف تسريح اليمنيين من وظائفهم + فيديو

تهجير "العربية" من الامارات الى السعودية.. لماذا؟

العاروري: علاقتنا بايران ممتازة وستكون أكثر متانة

هل ستكون حرب أفغانستان آخر حروب أمريكا؟

شاهد.. البطلة الذهبية الايرانية تكشف سرها لقناة العالم

منظمة نرويجية توقف عملها في الحسكة بعد تلقيها تهديدات من "داعش"