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الموسوي: العمليات الإرهابية في العراق أصبحت نوعية بسبب الدعم الأمريكي

الموسوي: العمليات الإرهابية في العراق أصبحت نوعية بسبب الدعم الأمريكي
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف امر اللواء 39 في الحشد الشعبي في العراق، علي الموسوي،تحول العمليات الإرهابية الى نوعية باستخدام احدث الأسلحة بسبب الدعم الأمريكي للارهابيين.

العالم-العراق

وقال الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/ الثلاثاء، ان ”القوات الامريكية تقدم الدعم العسكري والتقني للعناصر الإرهابية للقيام بهجمات ضد قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في عكاشات وبعض المناطق الحدودية”.

واضاف، ان ”الأشهر الأخيرة رصدت استطلاعات الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية استخدام الإرهابيين أسلحة أمريكية ذات تقنية عالية ولدينا الكثير من المعلومات عن هذا الامر”.

واشار الى ان ”الحشد الشعبي يكثف جهوده الاستطلاعية والاستخبارية واستطاع بفضلها صد الكثير من الهجمات الإرهابية واحباطها ومنع خطرها على البلاد”.

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