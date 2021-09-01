خشية من انسحاب اميركي من العراق بعد افغانستان

العالم-العراق

وبحسب كوهين، فإن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، "ينبغي أن يثير لدينا افكارا ومخاوف حول الخطر الملموس الكامن في انسحاب أميركي آخر محتمل، وهذه المرة من العراق".

وادعى كوهين، حسبما اورده موقع "عرب 48"، أن "انسحابا متسرعا وغير مدروس، يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل للعراق داخل طوائفها المختلفة. والنتيجة قد تكون تزايد الوجود الإيراني هناك"، على حد زعمه.

وتابع رئيس الموساد السابق أن "إقامة منظومة إيرانية مكملة في القسم الشمالي من الشرق الأوسط، إثر انسحاب أميركي محتمل والمشاهد المرعبة من افغانستان وسقوطها السريع جدا بأيدي حركة طالبان، يستوجب استعدادا لإمكانية أن تؤدي خطوة أميركية مشابهة في العراق إلى انهيار أجزاء مركزية في الشرق الأوسط، الهش أصلا".

وأشار كوهين إلى أن "إيران لم تتوقف للحظة عن بذل جهود من أجل ترسيخ مكانتها العسكرية في منطقتنا"، حسب زعمه، وأنه إلى جانب سوريا ولبنان، "الوجود الإيراني في العراق ملموس ومقلق".