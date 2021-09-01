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رئيس الموساد السابق..

خشية من انسحاب اميركي من العراق بعد افغانستان

خشية من انسحاب اميركي من العراق بعد افغانستان
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس جهاز الموساد السابق، يوسي كوهين، في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن خشیته من انسحاب محتمل لأميركا من العراق، كما الذي حصل في أفغانستان، زاعما أن الانسحاب الأميركي، يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل للعراق داخل طوائفها المختلفة.

العالم-العراق

وبحسب كوهين، فإن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، "ينبغي أن يثير لدينا افكارا ومخاوف حول الخطر الملموس الكامن في انسحاب أميركي آخر محتمل، وهذه المرة من العراق".

وادعى كوهين، حسبما اورده موقع "عرب 48"، أن "انسحابا متسرعا وغير مدروس، يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل للعراق داخل طوائفها المختلفة. والنتيجة قد تكون تزايد الوجود الإيراني هناك"، على حد زعمه.

وتابع رئيس الموساد السابق أن "إقامة منظومة إيرانية مكملة في القسم الشمالي من الشرق الأوسط، إثر انسحاب أميركي محتمل والمشاهد المرعبة من افغانستان وسقوطها السريع جدا بأيدي حركة طالبان، يستوجب استعدادا لإمكانية أن تؤدي خطوة أميركية مشابهة في العراق إلى انهيار أجزاء مركزية في الشرق الأوسط، الهش أصلا".

وأشار كوهين إلى أن "إيران لم تتوقف للحظة عن بذل جهود من أجل ترسيخ مكانتها العسكرية في منطقتنا"، حسب زعمه، وأنه إلى جانب سوريا ولبنان، "الوجود الإيراني في العراق ملموس ومقلق".

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رئيس الموساد السابق.. خشية من انسحاب اميركي من العراق بعد افغانستان