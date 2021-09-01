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كاتب سياسي: بايدن كان نصف سكران عند اتخاذ هذا القرار

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاعلامي والکاتب السياسي أكثم سليمان ان بايدن كان نصف سكران وليس سكراناً تماماً عند اتخاذ قرار الانسحاب من افغانستان.

العالم - خاص بالعالم

وقال سليمان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الادارة الاميركية لم تفاجأ بدخول طالبان، ولم تفاجأ بخروج أشرف غني ولم تفاجأ بضعف الجيش الافغاني ولايمكن قبول ان تشكل هذه الامور صدمة للإدارة الاميركية.

وأضاف سليمان: لاجدل بأن الاميركان هزموا في افغانستان، فهم جاءوا قبل 20 عاماً لينهوا طالبان لكنهم هزموا بكل الاحوال، ولكن يبدوا انهم يحاولون تلقف هذه الهزيمة.

وأوضح ان عملية تقبّل الهزيمة مع محاولة تلقف نتائجها تتسبب بحدوث أشياء لم يحسب لها حساباً؛ فهم كانوا علی علم بمجريات الانسحاب ولكنهم لم يحسبوا حساب مواطن أفغاني يتشبث بالطائرة الاميركية ثم يسقط من السماء علی الارض وهذا المشهد، هو مشهد هزيمة معروف في الولايات المتحدة يذكر بهزيمة فيتنام.

وأشار سليمان الی القرار الاممي حول افغانستان وامتناع روسيا والصين عن التصويت عليه موضحاً ان القرار، طالب بسماح طالبان للأفغانيين الراغبين بالخروج من البلاد وكان هناك تهديد بتجميد أرصدة افغانستان في الولايات المتحدة وهذا ما أغضب الروس والصينيين.

وأكد سليمان ان هذا القرار يعني اخراج نخبة البلاد وامساك ثروة البلد في مكان اخر، ما سيجعل افغانستان أمام مصير غيرمشرق.

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شاهد بالفيديو.. كاتب سياسي: بايدن كان نصف سكران عند اتخاذ هذا القرار

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