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أُعدم بدم بارد..

الجهاد الإسلامي تنعى شهيد رام الله وتدعو لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

الجهاد الإسلامي تنعى شهيد رام الله وتدعو لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، أن خيار المقاومة والمواجهة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته، واصفةً إعدام الشاب رائد راشد برام الله بالضفة المحتلة بالجريمة العدوانية.

العالم - فلسطين

ونعى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، الشاب رائد يوسف راشد جاد الله الذي جرى إعدامه بالرصاص الصهيوني الغادر عند إحدى النقاط العسكرية الصهيونية.

وأكد سلمي، أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن لأبناء شعبنا، بل إنها تمنح العدو الغطاء لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وإن خيار المقاومة والمواجهة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته.

وأشاد سلمي، بتصاعد المقاومة في مناطق الضفة المحتلة، مؤكداً أن نهج المقاومة سيجبر الاحتلال ويدفعه نحو التراجع.

ودعا الناطق باسم الجهاد، لتصعيد المقاومة بكل أشكالها رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أبناء شعبنا.

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