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طلب قطري من 'طالبان' يخص الراغبين بالخروج من أفغانستان

طلب قطري من 'طالبان' يخص الراغبين بالخروج من أفغانستان
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعت قطر التي تستضيف قادة من "طالبان" الحركة لضمان "ممر آمن" للراغبين بالخروج من هذا البلد بعد الانسحاب الأمريكي.

العالم- قطر

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة الأربعاء "نحث "طالبان" على مسألة حرية التنقل وأن يكون هناك ممر آمن لخروج وأيضا لدخول الناس إذا رغبوا في ذلك".

وتابع "نتمنى أن نرى أن هذه الالتزامات يتم الإيفاء بها في المستقبل القريب عندما يعود المطار إلى التشغيل مرة أخرى وأن تكون بطريقة سلسة وألا يكون هناك أي تحديات لأي أحد يريد الخروج من أفغانستان أو القدوم إليها".

وذكر أن الدوحة تقيم حوارا مع "طالبان" "بشكل مستمر لحثهم على أن يكون هناك ترشيد لسياساتهم وخطاباتهم تجاه المرأة وأن يتم التعامل معها وفق الحقوق المنوطة لها".

وفي أعقاب الانسحاب الأمريكي، يتركز الاهتمام على مطار كابل وكيفية إبقائه مفتوحا وحول سماح حركة "طالبان" للراغبين بالمغادرة بالخروج من دون عوائق ما أن تعود حركة الملاحة.

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طلب قطري من 'طالبان' يخص الراغبين بالخروج من أفغانستان