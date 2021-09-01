الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حكومة الإحتلال توضح حقيقة تقرير حول نية عقد لقاء بين بينيت وعباس

حكومة الإحتلال توضح حقيقة تقرير حول نية عقد لقاء بين بينيت وعباس
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

فند مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أخبارا حول وجود نية لعقد لقاء بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

العالم - الاحتلال

وفي بيان له، قال مكتب بينيت : "للعلم أن التقرير الذي ورد اليوم في صحيفة الشرق الأوسط ليس صحيحا".

وأضاف: "لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بينيت ورئيس السلطة الفلسطينية، وليس من المتوقع عقد لقاء مثل هذا"، مشيرا إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت للالتقاء به في مصر، ورئيس الوزراء سيلتقي به قريبا".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت اليوم عن مصدر مصري مطلع أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت كان من المقرر أن يحضر قمة رباعية فلسطينية مصرية أردنية 'إسرائيلية' في شرم الشيخ الخميس.

روابط ذات صلة

بينيت يمنع غانتس من إلقاء خطاب بالكنيست بسبب لقائه عباس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي والدندح يبحثان علاقات التعاون بين سوريا والعراق

مجلس نواب ليبيا يكشف موقفه من ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات المقبلة

بريطاني يجلي 200 كلب وقط بطائرة خاصة من أفغانستان ويترك المتعاونين معه   

رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية.. الكويت تخسر 4 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد

الاحتلال ينتقد خطة واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة

حكومة الإحتلال توضح حقيقة تقرير حول نية عقد لقاء بين بينيت وعباس