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امير عبداللهيان يتسلم نسخا من اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد

امير عبداللهيان يتسلم نسخا من اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قدم سفراء سويسرا وبريطانيا وبلاروسيا وسريلانكا والنمسا الجدد لدى طهران، يوم الاربعاء، نسخا من اوراق اعتمادهم الى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

واستقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الاربعاء، في لقاءات منفصلة، السفير البريطاني الجديد لدى طهران سايمون شيركليف، والسفيرة السويسرية الجديدة كريستين دوسي، والسفير البلاروسي الجديد ديميتتري كالتسوف، والسفير السريلانكي الجديد غونيا ماليماغه فيبولاتيجا فيشوانات ابونسو، والسفير النمساوي الجديد وولف ديتريش هايم، كلا على حدة، وتسلم منهم نسخا من اوراق اعتمادهم.

كما استقبل وزير الخارجية الايراني، السفير الهولندي جاك لويي فيرنرب، بمناسبة اختتام مهامه في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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