طالبان تعلن فشل المفاوضات حول بنجشير وتحاصر المنطقة

العالم - افغانستان

ووجهت "طالبان" نداء إلى سكان ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان، محذرة من انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" أمس الأربعاء عن القيادي في "طالبان"، أمير خان متقي، قوله في رسالة مسجلة بعث بها إلى سكان بنجشير الخاضعة لسيطرة "جبهة المقاومة الوطنية" إن "مفاوضات جرت لحل مشاكل بنجشير لكنها لم تفض إلى أي نتائج حتى الآن".

ودعا متقي سكان بنجشير إلى الانضمام لـ"الإمارة الإسلامية" التي تقوم "طالبان" بإنشهائها في أفغانستان، مبديا رغبة حركته في حل هذه المسألة سلميا.

وحذر القيادي في "طالبان" من أن هناك "أشخاصا في بنجشير يسعون إلى القتال"، مناشدا سكان الولاية إقناع هؤلاء بإيجاد حل سلمي.

ويأتي ذلك على خلفية مفاوضات جرت في الأسابيع الأخيرة بين "طالبان" و"جبهة المقاومة" في بنجشير بقيادة أحمد مسعود وورود أنباء متضاربة عن نتائجها، بالتزامن مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات على الأرض استعدادا لمواجهة محتملة.