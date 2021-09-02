أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني في الدوحة

العالم - قطر

واستعرض أمير قطر، خلال استقباله "هايكو ماس" في الدوحة، الأربعاء، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون القائم بين البلدين.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني عن شكر بلاده لأمير قطر على دور بلاده وجهودها في أفغانستان من دعم لعملية السلام وإجلاء المدنيين.

وخلال مؤتمر صحفي له مع نظير القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال ماس: "إن دولة قطر قامت بدور رائد في عملية الإجلاء وعمل ملموس وتنظيم المواكب عن طريق المفاوضات مع طالبان، مما تسنى معه نقل عدد كبير من الألمان والموظفين الأفغان الذين كانوا يعملون مع الشركات الألمانية، بالإضافة إلى مواطنين أفغان آخرين تمت الموافقة على استقبالهم في ألمانيا".

وشدد على أن الدوحة كانت مركزاً استراتيجياً في هذه العملية، سواء من خلال عمليات الإجلاء أو المفاوضات مع طالبان.

وتحدث وزير خارجية ألمانيا عن أهمية التواصل والمحادثات مع طالبان، وقال إنه "في المنطقة وفي أوروبا ودول الغرب هناك وجهات نظر مختلفة تجاه التواصل مع طالبان من عدمه، مشدداً على أهمية مواصلة إجراء محادثات معها لإيجاد حلول عملية للتحديات في مطار كابل، كما أنه لا يمكن تحمل عدم الاستقرار في أفغانستان لأن ذلك سوف يخدم الإرهاب بلا شك".

وأشار إلى أن "سفير ألمانيا في قطر يجري محادثات مع طالبان، وأن الأزمة الأفغانية برمتها تحتاج إلى تعاون دولي من دونه لا يمكن السيطرة على الوضع الراهن".