أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021

عصر ايرانيان ..

نواب بمجلس الشورى.. إيران لن تشارك في أية مفاوضات إستنزافية

اطلاعات..

الوزير عبد اللهيان.. سنعمل على التشاور وتعزيز التآخي والتعاون مع بلدان الجوار

آرمان ملي..

إحتمال حدوث تغيير في تركيبة ورئاسة وفدنا المفاوض في مباحثات فيينا

جوان ..

بايدن يحمل ترامب مسؤولية الفشل مقابل طالبان ويثني على ماوصفه بالإنسحاب الفريد من أفغانستان

وطن امروز..

إنعكاسات خطاب بايدن في العالم.. أمريكا هزمت بأفغانستان وإنسحابها هرب كارثي لا نجاح فريد

كيهان ..

هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة دير الزور السورية

رسالت ..

جمعية الوفاق.. سفير النظام الخليفي في تل أبيب لايمثل الشعب البحريني المسلم أبدا

حمايت ..

تزايد قلق الكيان الصهيوني إزاء إحتمال خروج أمريكا بالكامل من العراق أيضا

ايران ..

الساحة العراقية تشهد بدء تحركات لتشكيل تحالفات سياسية جديدة إستعدادا للإنتخابات البرلمانية

ابتكار ..

رئيس البرلمان اللبناني..لا توجد عقبات أمام تلقي مساعدات من إيران وبلدان أخرى

ابرار ..

حركة طالبان تعلن عن فشل المفاوضات مع المسؤولين في بنجشير واستعدادها للحرب

خراسان ..

بايدن يعترف بفشل إستراتيجية ايجاد نظم حسب المعايير الغربية في البلدان الأخرى بالقوة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

الصحافة الایرانیه

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها حول خطاب بايدن الاخير والاوضاع في افغانستان، بايدن منهمك بتبرير الفشل وطالبان بتشكيل حكومة..

الرئيس الامريكي جو بايدن حاول في خطابه الاخير اقناع منتقديه في الداخل بأن عمليات الجلاء الامريكية من كابول نجاحا فريدا بحد ذاته وذلك في محاولة للحد موجة الانتقادات اللاذعة والتي باتت تطرح مطالبات بمسائلته واعضاء ادارته..

إن بايدن ركز بخطابه على محور عمليات الجلاء الأقرب للهرب ملقيا بمسؤولية الفشل مقابل طالبان على كاهل ترامب وتخبط بايدن للحد من وقع الهزيمة يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه طالبان بالانتصار على الولايات المتحدة وباعادة الاوضاع الى المربع الاول اي بسيطرتها على كابول مرة اخرى لاقامة حكومة جديدة بعد ان اسقط الغزو الامريكي لافغانستان حكومتها عام 2001 , والانكى من كل ذلك بالنسبة لامريكا هو ان طالبان لم تتردد وانطلاقا من منطق المنتصر عنى ابداء استعدادها لاقامة علاقات مع الطرف المهزوم نكاية به .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها، تجربة حرب أفغانستان تبعد حلفاء واشنطن.. ترامب هدد وتوعد حلف الناتو خلال رئاسته بالبيت الابيض وسخر من اوروبا متهما اياها بالضعف الامر الذي بلور فكرة ايجاد جيش اوروبي موحد مستقل عن امريكا, هذه الفكرة طرحها الرئيس الفرنسي قبل تسعة اشهر ولقيت اذانا صاغية من المانيا ميركل ايضا.

إن فكرة إيجاد قوة أوروبية موحدة إنتعشت مؤخرا على خلفية هزيمة أمريكا وحلف الناتو بأفغانستان ويرى قادة اوربيون ان حلف الناتو تحول الى تابع بكل معنى الكلمة لاستراتيجيات ومغامرات وحروب واشنطن وبالتالي لشريك في هزائمها وما حدث في افغانستان نموذج لذلك رغم ان امريكا اتخذت كل قرارات مواصلة الحرب ومن ثم التفاوض مع طالبان والانسحاب بهذه الطريقة بصورة احادية .

ان الرغبة الاوروبية بانهاء الاعتماد على قدرات امريكا انعكست بتصريحات للمسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اعتبر فيها الانسحاب المذعور من كابول مؤشر لافتقار اوروبا للاستقلالية اللازمة عن امريكا .

كما انعكست هذه الرغبة الاوروبية بقرار لوزراء دفاع بلدان اوروبية بتشكيل نواة لجيش اوروبي موحد .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول اليمن يتحدث عن، عزم أنصار الله على بناء ميناء نفطي، في محافظة الحديدة , وحسب التقرير ..

تحدثت محافل قريبة من حركة انصار الله اليمنية عن اعداد صنعاء مشروعا لبناء ميناءا نفطيا في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر جنوب اليمن .

وحسب هذه المحافل .. من المقرر أن يضم هذا الميناء بمنطقة رأس عيسى إلى جانب أرصفة نفطية مستودعات ومخازن نفطية ضخمة أيضا.

وجدير بالذكر ان حركة انصار الله اليمنية تسيطر على موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى في هذه المحافظة التي تشهد وقفا مهزوزا بوساطات دولي لاطلاق النار بين انصار الله وقوات التحالف السعودي . ويرى خبراء في الشؤون اليمنية ان بناء ميناء نفطي بالحديدة خطوة اقتصادية استراتيجية واى جانب كونها مؤشرا على تغير المعادلاتى الميدانية لصالح صنعاء .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، حرب مدعاة فخر أم هزيمة بجنح الظلام.. الرئيس الامريكي جو بايدن كان يتصور بأن بامكان امريكا تنظيم سحب قواته من افغانستان في مراسم رسمية واستعراض عسكري كبير وسط اهتزاز الاعلام الامريكية في اجواء تصدح فيها معزوفات حماسية لجوقة موسيقية للتعتيم على الهزيمة. لكن ما حدث كان مختلفا تماما.

إن الجلاء العسكري الأمريكي الغربي من مطار كابول كان أشبه بهرب مجرم مذعور في جنح الظلام ليس إلا.

وكل محاولات بايدن وادارته لتجميل الفشل والهزيمة باعطاء انطباع كاذب بأن عمليات الجلاء والاخلاء من مطار كابول نجاحا فريدا من نوعه , باءت بالفشل مع تصاعد الانتقادات الداخلية بامريكا وتحول ادعاءات بايدن بشأن افغانستان الى منطلق للتندر والسخرية وللتشكيك بسلامة قواه العقلية .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، الأولوية لتوطيد العلاقات مع الجيران، كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. تؤكد حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي على وضع تحسين وتوطيد العلاقات مع بلدان الجوار على رأس سلم اولويات سياستها الخارجية , وهذا ما اكده رئيسي نفسه مرارا وكذلك وزير الخارجية عبد اللهيان .

إن بلادنا تؤكد منذ إنتصار الثورة الإسلامية عزمها على توطيد العلاقات مع جميع بلدان المنطقة بإستثناء الكيان الصهيوني لكن الذي حدث في السنوات الاخيرة هو ان علاقات بلادنا مع بعض بلدان المنطقة اتسمت بحالة عدم استقرار وتلبدت بعض السحب في سماء هذه العلاقات وهنا لابد من القول ان الخلافات قد تطفو على السطح حتى بين الاخوة ولكن حلها يبقى ممكنا في ظل المحافظة على الوشائج المشتركة.

والمشكلة مع بعض بلدان المنطقة لا تكمن بوجود خلافات بل في دخول قوى اجنبية على الخط تراهن على تاجيج هذه الخلافات وتحول دون حلها بشتى الطرق ليتسنى لها تحقيق اهدافها ونواياها غير المشروعة بالمنطقة .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في تعليقها، الإعتراف الإنتقائي،..الرئيس الامريكي جون بايدن اضطر في خطابه التاخير للاعتراف ببعض الخفايا التي ترتبط بالفشل الامريكي بافغانستان لتبرير قراره الخاص بالانسحاب المذعور من كابول , فبايدن اعترف بوطأة النفقات الباهضة للحرب في افغانستان واعترف بمصرع واصابة الاف الجنود الامريكيين وبتزايد حالات الانتحار في صفوف من خاضوا هذه الحرب, ولكن الرئيس الأمريكي أغمض عينه عما تسببت به الحرب الأمريكية الغربية على أفغانستان من كوارث لشعبها على مدى عقدين.

بايدن لم يعترف بواقع ان امريكا التي غزت افغانستان خلف يافطة الحرب على الارهاب انعشت ودعمت الارهاب بشكل كبير في المنطقة وافغانستان بالذات.