بعد انقطاع طويل..عودة الرحلات الجوية بين مطار حلب ودولة اوروبية

العالم - سوريا

وبين باسم منصور مدير الطيران المدني في الوزارة بتصريح لـ سانا أن عودة حركة النقل بين سوريا وأرمينيا تأتي في إطار الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين بداية هذا العام لاستقبال مطارات البلدين للطيران المدني.

وأضاف منصور إن عودة الرحلات وخاصة إلى حلب ستسهم في تسهيل حركة المغتربين السوريين المتواجدين في أرمينيا وتخفف التكاليف على المسافرين إلى جانب تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين وخاصة أن أغلب المغتربين في أرمينيا من مدينة حلب.

أسامة ساطع مدير تطوير الأعمال والموارد البشرية في شركة أجنحة الشام للطيران بين أنه بعد انقطاع استمر لعشر سنوات لحركة الطيران بين مطارات أرمينيا ومطار حلب بسبب الحرب على سوريا ستقوم شركة أجنحة الشام للطيران بتشغيل رحلات منتظمة من مطار يريفان الدولي إلى مطار حلب الدولي اعتباراً من يوم السبت القادم تأكيداً على عودة الحركة والألق إلى مدينة حلب وأشار ساطع إلى أن الشركة كانت قد سيرت رحلات ومنذ بداية الشهر الماضي من مطار حلب إلى مطار الشارقة.

يذكر أن مطار حلب عاد إلى العمل بتاريخ الـ19 من شباط 2020 بعد توقف لمدة تسع سنوات بسبب الإرهاب الذي عطل الحركة بالمطار.