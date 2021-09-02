قيادي في حركة فتح: حصيلة لقاء "غانتس" وعباس صفر

العالم - فلسطين

وعدّ غنيم عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، خلال حديث متلفز أمس الأربعاء، أن هذه اللقاءات هي من قبيل العلاقات العامة، لافتًا إلى أن "الترويج والضجة التي أعقبت هذا الاجتماع هي من قبيل الخداع العالي والمكشوف لجماهير شعبنا الفلسطيني وبيع الوهم من جديد".

وقال: "لقد عادوا ليتبادلوا الوهم من جديد مع دولة الاحتلال".

وأضاف "ما يهمني ما صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، فقد قال وبشكل واضح لا مفوضات ولا تسوية ولا لدولة للفلسطينيين لا اليوم ولا غدًا".

وتابع "هذا اللقاء كان ترضية للرئيس الأمريكي جو بايدن عشية لقائه بينيت، ومحاولة لتعزيز الشرخ القائم في الساحة الفلسطينية وعائده صفر على الفلسطينيين".

ودعا غنيم الجميع للتوقف عن بيع الوهم، "فالشعب الفلسطيني يريد التخلص من الاحتلال ولا يريد إعادة تدوير لأمواله".

وحول القرض المزعوم (نصف مليار شيقل) من قبل سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، أوضح القيادي غنيم أن "إسرائيل" تقرضنا من أموالنا المسروقة التي تقتطعها من العائدات الفلسطينية بقيمة (50 مليون شيقل) شهريا بحجة أنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، حتى وصل إجمالي المبلغ المقتطع (900 مليون شيقل).

وأضاف "إسرائيل تقرضنا من أموالنا المسروقة.. هذه درجة عالية من الخداع المكشوف".

وفيما يخص البناء في المنطقة "ج" بيّن القيادي الفتحاوي أن (116) مخططا هيكليًّا للبناء في هذه المناطق تم الاتفاق عليها مع الاحتلال وبضمانة الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق أوسلو، ولم ينفذ منها إلا 5 فقط خلال 5 أعوام.