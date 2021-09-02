تسجیل أعلى حصيلة يومية للإصابات بکورونا خلال شهرين فی الهند

العالم-اسیا والباسفیک

وقال موقع مجلة "إنديا توداي" الإخبارية إن البلاد سجلت 47 ألف و92 إصابة جديدة بكورونا و509 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 32 مليون و857 ألف و937 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 439 ألفا و529.

وتعد هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد خلال شهرين، حيث سجلت الهند في 1 يوليو/ تموز الماضي 48 ألف و786 حالة جديدة.

وقدمت السلطات الهندية أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تخطى إجمالي عدد الجرعات 663 مليون جرعة.

وحتى عصر الخميس، تخطى إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم 219 مليونا و467 ألفا، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عنه 4 ملايين و548 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر".