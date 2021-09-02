مونديال 2022: العراق تعود بنقطة غالية من كوريا الجنوبية

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وبدأ المنتخب الكوري الجنوبي المباراة باندفاع واضح مقابل حذر واهتمام دفاعي للمنتخب العراقي الذي حاول احتواء الضغط دون محاولات خطيرة على المرمى.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

في الثاني، تخلى المنتخب العراقي عن أسلوبه الدفاعي وعمد إلى تنظيم محاولات هجومية فاجأت المضيف.

وعلى الرغم من مغادرة صخرة الدفاع علي عدنان مصاباً (57)، عجز الكوريون عن انتزاع زمام المبادرة، فظهرت خبرة المدرب الهولندي ديك أدفوكات في أول ظهور رسمي له مع العراق.

ويلتقي المنتخب العراقي في ثاني مبارياته جارته إيران في السابع من الشهر الجاري في الدوحة.

وحل العراق، المشارك في 1986 للمرة الوحيدة بتاريخه في المونديال، وصيفاً لإيران في الدور السابق مع 17 نقطة من 8 مباريات، فيما تصدرت كوريا الجنوبية، المشاركة 10 مرات في المونديال، مجموعتها بسهولة.