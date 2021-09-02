الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مونديال 2022: العراق تعود بنقطة غالية من كوريا الجنوبية

مونديال 2022: العراق تعود بنقطة غالية من كوريا الجنوبية
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

عاد المنتخب العراقي من استاد كأس العالم في سيول بنقطة ثمينة بتعادله دون أهداف مع كوريا الجنوبية ونجمها سون هيون مين، الخميس في الجولة الأولى من الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

العالم- منوعات

وبدأ المنتخب الكوري الجنوبي المباراة باندفاع واضح مقابل حذر واهتمام دفاعي للمنتخب العراقي الذي حاول احتواء الضغط دون محاولات خطيرة على المرمى.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

في الثاني، تخلى المنتخب العراقي عن أسلوبه الدفاعي وعمد إلى تنظيم محاولات هجومية فاجأت المضيف.

وعلى الرغم من مغادرة صخرة الدفاع علي عدنان مصاباً (57)، عجز الكوريون عن انتزاع زمام المبادرة، فظهرت خبرة المدرب الهولندي ديك أدفوكات في أول ظهور رسمي له مع العراق.

ويلتقي المنتخب العراقي في ثاني مبارياته جارته إيران في السابع من الشهر الجاري في الدوحة.

وحل العراق، المشارك في 1986 للمرة الوحيدة بتاريخه في المونديال، وصيفاً لإيران في الدور السابق مع 17 نقطة من 8 مباريات، فيما تصدرت كوريا الجنوبية، المشاركة 10 مرات في المونديال، مجموعتها بسهولة.

روابط ذات صلة

العراق والكويت يتصدران اعلى 15 منطقة في العالم حرارة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-09-2021

القوات العراقية تضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في الانبار

منتخب الناشئة الإيراني للكرة الطائرة الثالث عالميا

مجلة أمريكية تهدد بمفاجآت بايدن: على ابن سلمان أن يحذر الإتفاق مع روسيا

اشتباكات بين قوات طالبان وموالون لاحمد مسعود في بنجشير

شاهد بالتفاصيل: الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في جبهة مأرب