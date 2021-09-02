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تصفيات مونديال 2022: عُمان تفجّر مفاجأة وتهزم اليابان

تصفيات مونديال 2022: عُمان تفجّر مفاجأة وتهزم اليابان
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

فجّرت عُمان أولى مفاجآت الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بفوزها على مضيفتها اليابان.

العالم- منوعات

وخلطت عُمان أوراق المجموعة الثانية من التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر مبكراً، إثر فوزها خارج أرضها على اليابان بهدف دون رد اليوم الخميس.

وقدّم منتخب عُمان أداءً لافتاً قبل أن يخطف عصام صبحي هدف الفوز في الوقت القاتل عقب جملة تكتيكية مميزة (88).

وأكّد منتخب عُمان من خلال ما قدمه في المباراة أنه لن يكون منافساً سهلاً لأي من منتخبات المجموعة التي تضم كل من أستراليا والسعودية والصين وفيتنام.

ويلعب في المرحلة الأولى من المجموعة الثانية منتخب السعودية مع فيتنام وأستراليا مع الصين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة مباشرة إلى المونديال كما هو الحال بالنسبة للمجموعة الأولى، ويلعب صاحب المركز الثالث ملحقاً قارياً مع ثالث المجموعة الأولى قبل أن يلعب المتأهل منهما ملحقاً عالمياً للوصول للمونديال.

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