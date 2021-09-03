الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاردن يعاني من ازمة المياه

الاردن يعاني من ازمة المياه
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

يعيش الأردن، منذ سنوات، أزمة مياه مستعصية، ولاسيما في المدن الكبرى والعاصمة، حيث أصبحت صهاريج تخزين المياه المتناثرة فوق أسطح المنازل معلما جديدا في شكل العاصمة عمان.

العالم-الاردن

ووسط شح المياه، انتعشت تجارة صهاريج مياه الشرب، التي زاد الطلب عليها وفق عماد سليمان.

سليمان قال إنه يقف ساعات طوال، بجانب بئر خاصة في عمان، حيث يستخرج الرجل المياه من جوف البئر ويصبها في شاحنته ذات الصهريج كي يبيعها فيما بعد للزبائن في المدينة مترامية الأطراف.

و بحسب موقع الوكيل الاخباري تزداد أعداد زبائنه بين سكان العاصمة الأردنية البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، يدفعهم مزيج من عوامل التغير المناخي والنمو السكاني وتهالك البنية التحتية للشراء بأسعار باهظة بعد أن أصبحت مياه الصنبور ضيفا عزيزا لا يأتي إلا ليوم واحد في الأسبوع.

وقال سليمان ان هذا العام ارتفع الطلب مقارنة بالسنين الماضية بنحو سبعين إلى ثمانين في المائة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الاردن... عريس يطلّق زوجته قبل حفل الزفاف بنصف ساعة..والسبب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نيجيريا... استسلام نحو 6 آلاف من مسحلي "بوكو حرام"

الأمم المتحدة تستئنف خدمتها الجوية الإنسانية في أفغانستان

رئيس البرلمان الليبي: الانتخابات الحل الوحيد لحل الازمة

خبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيض

علامة عند تنظيف أسنانك قد تشير إلى إمكانية الاصابة بالنوبة القلبية

المنتخب العراقي يتوجه الى قطر تحضيرا لمواجهة ايران